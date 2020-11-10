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الأعلى منذ منتصف أبريل.. إيطاليا تسجل 590 وفاة بكورونا

10:51 م الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
الأعلى منذ منتصف أبريل.. إيطاليا تسجل 590 وفاة بكورونا

وفيات كورونا

روما - (د ب أ)

أعلنت إيطاليا اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع معدل الوفيات اليومية بفيروس كورونا إلى 580، وهو أعلى رقم تصل إليه منذ منتصف أبريل الماضي، ليرتفع المعدل الجديد عما تم تسجيله في الأيام السبعة السابقة وتراوح مداه ما بين 330 إلى 450 حالة وفاة.

وبلغ عدد الإصابات اليومية 35098 حالة مقارنة برقم أقل من المعدل السائد والبالغ حوالي 25000 حالة والذى تم تسجيله أمس الاثنين، وجاء نتيجة لانخفاض عدد الاختبارات في عطلات نهاية الأسبوع.

ويقترب العدد الإجمالي للعدوى بالفيروس من المليون ، حيث بلغ حاليا 995463 حالة، في حين ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 42330، وفقًا لوزارة الصحة ووكالة الحماية المدنية في إيطاليا.

وفيات كورونا إيطاليا فيروس كورونا

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  • 1264161

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