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تعزيزًا للتطبيع.. رويترز: أول وفد إسرائيلي يزور السودان الأحد المقبل

02:02 م الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
تعزيزًا للتطبيع.. رويترز: أول وفد إسرائيلي يزور السودان الأحد المقبل

تطبيع السودان مع إسرائيل

وكالات:

تعتزم إسرائيل إرسال أول وفد للسودان الأحد المقبل، لتعزيز عملية تطبيع العلاقات التي أعلن عنها البلدان في 23 أكتوبر، حسبما صرح مصدر مطلع على الخطط المبدئية للوفد، طلب عدم كشف هويته، لوكالة "رويترز"، الثلاثاء.

وغداة الإعلان عن اتفاق تطبيع العلاقات بين تل أبيب والخرطوم برعاية الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن وفدًا إسرائليًا سيتوجه إلى السودان في الأيام التالية للاتفاق.

وفي 23 أكتوبر، أعلن قادة الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان في بيان مشترك عن توصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

وينص البيان على أن "الاتفاق المبرم يقضي بإقامة علاقات اقتصادية وتجارية بين إسرائيل والسودان مع التركيز مبدئيا على الزراعة".

وأصبح السودان خامس بلد عربي يوقع اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، عقب الإعلان عن اتفاق مماثل بين تل أبيب وأبو ظبي والمنامة منتصف سبتمبر الماضي، كما وقع الأردن اتفاقا للسلام مع إسرائيل عام 1994، ومصر عام 1979.

إسرائيل السودان دونالد ترامب الخرطوم

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