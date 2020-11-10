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ترامب يواصل تقديم الطعون وفريق بايدن يدرس اتخاذ إجراء قانوني بعد تأخر إعلان الفوز

02:00 م الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
ترامب يواصل تقديم الطعون وفريق بايدن يدرس اتخاذ إجراء قانوني بعد تأخر إعلان الفوز

دونالد ترامب

سيمضي دونالد ترامب قدما في تقديم الطعون القانونية على نتائج الانتخابات التى جرت الأسبوع الماضي بعد أن طلب المدعي العام الأمريكي، وليام بار، من المدعين الفيدراليين النظر في أي مزاعم "جوهرية" بشأن مخالفات التصويت.

وفى غضون ذلك، قال فريق الرئيس المنتخب، جو بايدن، إنه يدرس اتخاذ إجراء قانوني بشأن تأجيل وكالة فيدرالية إعلان فوز بايدن على ترامب في الانتخابات.

وعادة ما تقر إدارة الخدمات العامة بفوز مرشح رئاسي عندما يتضح من فاز في الانتخابات حتى يمكن بدء عملية انتقال السلطة، وهو ما لم يحدث بعد على الرغم من إعلان شبكات التلفزيون الأمريكية فوز بايدن، السبت، بعد أن حصل على أصوات كافية لتأمين وصوله للبيت الأبيض.

ولا ينص القانون بوضوح على متى يجب أن تتحرك إدارة الخدمات العامة، لكن الفريق الانتقالى التابع لبايدن يقولون إن انتصارهم واضح وأن التأخير غير مبرر، حتى مع رفض ترامب الاعتراف بالهزيمة.

هذا المحتوى من

دونالد ترامب واشنطن جو بايدن

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