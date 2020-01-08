اجتماع تونسي أممي لبحث خطة طوارئ تحسبا لتدفق اللاجئين من ليبيا

تونس - أ ش أ

استضافت وزارة الخارجية التونسية، اليوم الأربعاء، اجتماعا تنسيقيا مع مسؤولين أمميين لبحث الاستعدادات الميدانية المتعلقة بخطة طوارئ مشتركة، تحسبا لأي تدفق بشري جماعي في حال تطور الأوضاع في هذا البلد الشقيق.

حضر الاجتماع من الجانب التونسي، كاتب الدولة المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية صبري باش طبجي، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والمؤسسات التونسية المعنية، ومن الجانب الأممي، المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس دييجو زوريلا، وممثلون عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.

وأكد صبري باش طبجي، على ضرورة تسريع نسق الاجتماعات التنسيقية بين كل المؤسسات والأطراف ذات العلاقة والاستعداد الفعلي لأي تداعيات إنسانية محتملة لتدهور الوضع الأمني في ليبيا.

وشدد، بحسب بيان الخارجية التونسية، في هذا الصدد على ما يوليه الرئيس التونسي والحكومة من حرص على الحفاظ على الأمن القومي التونسي وعلى حفظ كرامة طالبي الإغاثة الإنسانية وتوفير الإحاطة الاجتماعية والنفسية لهم، في إطار الالتزامات الدولية للجمهورية التونسية.

ومن جانبهم، أثنى المسؤولون الأمميون على الجهود التي تبذلها الدولة التونسية في إطار الاستعداد للاستجابة الإنسانية لأي توافد جماعي من ليبيا، مؤكدين حرص منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على دعم هذه الجهود ومعاضدتها في هذا الظرف الإقليمي الدقيق.