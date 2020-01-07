الرئيس الجزائري يستقبل وزير الخارجية التركي

الجزائر- (د ب أ):

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

كما التقى أوغلو في وقت سابق اليوم مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم وتوسعت بعد ذلك المحادثات لتشمل وفدي البلدين.

وتطرق الطرفان إلى المسائل الاقليمية والدولية الراهنة، كما كانت المسائل الاقتصادية لا سيما تعزيز الاستثمار في صلب المحادثات بين الوزيرين، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وكتب اوغلو، في تغريدة له في حسابه على تويتر "التقينا مرة أخرى، مع أخي صبري بوقادوم وزير الخارجية الجزائري، بعد فترة قصيرة مدتها ثلاثة أشهر".

وأضاف :"نحن مصممون على تطوير علاقاتنا الثنائية، خلال اللقاء، قمنا بتبادل وجهات نظر مثمرة حول التطورات الإقليمية، وخاصة في ملف ليبيا".

وكان أوغلو وصل مساء أمس الاثنين إلى الجزائر في زيارة تدوم يومين.