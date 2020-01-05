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الناتو يعقد اجتماعًا طارئًا لبحث التوترات في الشرق الأوسط

08:01 م الأحد 05 يناير 2020
الناتو يعقد اجتماعًا طارئًا لبحث التوترات في الشرق الأوسط

حلف شمال الأطلسي (ناتو)

بروكسل - (د ب أ)

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، إلى عقد اجتماع طارئ للحلف، غدًا الاثنين، لبحث مسألة التوترات المتنامية في الشرق الأوسط.

وقال متحدث باسم الحلف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في بروكسل اليوم الأحد إن اجتماعا على مستوى السفراء للجنة صناعة القرارات الرئيسية بالحلف سيتناول الوضع في العراق بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني من جانب الجيش الأمريكي.

يشار إلى أن سفراء مجلس شمال الأطلسي التابع للحلف يلتقون مرة كل أسبوع عادة، بينما يلتقي وزراء الخارجية والدفاع بدول الحلف مرتين كل عام.

ومن المقرر أن ينعقد الاجتماعي يوم الاثنين الساعة الثالثة مساء (1400 بتوقيت جرينتش).

حلف شمال الأطلسي الناتو الشرق الأوسط قاسم سليماني الجيش الأمريكي

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