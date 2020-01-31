بوتين يعرب عن استعداد بلاده لمساعدة الصين في مكافحة كورونا

موسكو - (أ ش أ):

أعرب الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، استعداد بلاده لمساعدة الصين في مكافحة فيروس "كورونا المستجد".

جاء ذلك في برقية أرسلها الرئيس الروسي لنظيره الصيني شي جين بينج، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للقصر الرئاسي الروسي (الكرملين)، أوردته قناة "روسيا اليوم".

وأعرب بوتين - في برقيته - عن خالص تعاطفه ودعمه لعائلات الأشخاص الذين لقوا مصرعهم جراء إصابتهم بالفيروس، وتمنياته للمرضى بالشفاء العاجل.

وأكد أن السلطات الروسية المختصة تركز على توثيق التعاون مع الهيئات الصينية ذات الصلة، من أجل التغلب بشكل عاجل على هذا التهديد المشترك، مشددا على ثقته في قدرة الصين على وقف انتشار هذا المرض وتقليل الأضرار الناجمة عنه "بفضل الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها القيادة الصينية".