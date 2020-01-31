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رئيسة المفوضية الأوروبية قبيل ساعات من بريكست: القوة في الاتحاد وليست في العزلة

01:51 م الجمعة 31 يناير 2020
رئيسة المفوضية الأوروبية قبيل ساعات من بريكست: القوة في الاتحاد وليست في العزلة

زيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين

بروكسل- (د ب أ):

ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، في خطاب بمناسبة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إن "القوة لا تكمن في العزلة الرائعة، ولكن في اتحادنا الفريد".

ويأتي تصريح دير لاين في إشارة إلى تعاليم السياسة الخارجية لبريطانيا بدءا من نهاية القرن التاسع عشر.

وقالت رئيسة المفوضية في بروكسل قبيل ساعات من خروج بريطانيا الرسمي من التكتل (بريكست) إن الاتحاد الأوروبي يريد "أوثق علاقة ممكنة" مع بريطانيا ولكنه سوف "يدافع عن مصالحه بعزم كبير".

وأضافت إن هذه "ليست نهاية، بل البداية.. الشعب البريطاني هو الذي قرر، ويجب احترام ذلك".

أورزولا فون دير لاين بريطانيا الاتحاد الأوروبي بروكسل

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