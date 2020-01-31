أكثر الكلمات إنتشاراً

الشهادة الإعدادية صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب بطولة أفريقيا لليد الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

تمديد حالة الطوارئ في تونس حتى أبريل المقبل

10:40 ص الجمعة 31 يناير 2020
تمديد حالة الطوارئ في تونس حتى أبريل المقبل

تونس

تونس- (د ب أ):

قررت الرئاسة التونسية تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر بدءا من اليوم الجمعة وحتى 29 أبريل المقبل.

ومددت تونس بشكل منتظم حالة الطوارئ منذ التفجير الارهابي بالعاصمة في نوفمبر عام 2015 والذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي.

وخلف الهجوم، الذي نفذه انتحاري موال لتنظيم "داعش" المتطرف بحزام ناسف، 12 قتيلا من رجال الأمن.

تونس الأرهاب تنظيم داعش تفجير

الخبر التالى:

هيئة رقابة أمريكية: زيادة هجمات المسلحين بأفغانستان في نهاية 2019
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:في حادث على الدائري.. مصرع خالد بشارة رئيس أوراسكوم للتنمية ونادي الجونة