تمديد حالة الطوارئ في تونس حتى أبريل المقبل

تونس- (د ب أ):

قررت الرئاسة التونسية تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر بدءا من اليوم الجمعة وحتى 29 أبريل المقبل.

ومددت تونس بشكل منتظم حالة الطوارئ منذ التفجير الارهابي بالعاصمة في نوفمبر عام 2015 والذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي.

وخلف الهجوم، الذي نفذه انتحاري موال لتنظيم "داعش" المتطرف بحزام ناسف، 12 قتيلا من رجال الأمن.