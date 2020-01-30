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روسيا تنفى تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في موسكو

11:28 م الخميس 30 يناير 2020
روسيا تنفى تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في موسكو

روسيا تنفى تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في م

وكالات:

نفت السلطات الروسية تسجيل أو حالة إصابة بفيروس كورونا في موسكو، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

أعلنت منظمة الصحة العالمية، حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا الجديد، الذي انطلق من مدينة ووهان الصينية، وانتشر في بقاع عديدة حول العالم، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وقال رئيس برنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية إن "العالم بأسره يجب أن يكون في حالة تأهب" لمحاربة فيروس كورونا الجديدـ، فيما تبحث المنظمة إحتمال إعلان حالة الطوارئ العالمية.

وأشاد الدكتور مايك ريان، باستجابة الصين لتفشي المرض المميت، قائلا: "التحدي كبير، لكن الاستجابة كانت هائلة".

وبدأ تفشي المرض عالميا من مدينة ووهان الصينية، بمقاطعة هوبي وسط البلاد.

وانتشر الفيروس في جميع أنحاء الصين ثم انتقل إلى 16 دولة على الأقل على مستوى العالم، بما في ذلك تايلاند وفرنسا والولايات المتحدة وأستراليا.

روسيا موسكو فيروس كورونا
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