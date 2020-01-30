الملك سلمان وولي العهد يبحثان مع مديرة اليونسكو المبادرات الثقافية السعودية

الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان

الرياض -(د ب أ):

التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الامير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( يونسكو ) أودري أزولاي التي تزور المملكة حاليا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية"واس" اليوم الخميس أن الملك سلمان استعرض اليوم مع أزولاي "أبرز جهود منظمة اليونسكو، وسبل تعزيز وتطوير التعاون بين المملكة والمنظمة في مجالات التربية والعلوم والثقافة".

وأضافت"واس" أن ولي العهد السعودي استعرض خلال اللقاء مع أزولاي المبادرات والبرامج السعودية في الجانب الثقافي، والتعاون المتواصل والمثمر مع اليونسكو وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

وتأتي زيارة أزولاي إلى السعودية بعد أيام من تعيين الأميرة هيفاء آل مقرن كمندوب دائم للبلاد لدى منظمة (اليونسكو) كأول امرأة سعودية تتولى هذا المنصب .

وأصبحت السعودية عضواً في المجلس التنفيذي لليونسكو في نوفمبر الماضي.