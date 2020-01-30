أكثر الكلمات إنتشاراً

الشهادة الإعدادية صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب بطولة أفريقيا لليد الطقس سد النهضة حادث ميكروباص الطبيبات 25 يناير احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

بومبيو يزور أوكرانيا وسط إجراءات عزل ترامب

06:26 ص الخميس 30 يناير 2020
بومبيو يزور أوكرانيا وسط إجراءات عزل ترامب

مايك بومبيو

موسكو - (د ب أ):

من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف اليوم الخميس في زيارة تخيم عليها عملية عزل الرئيس دونالد ترامب.

وتدور إجراءات عزل ترامب حول مكالمة هاتفية مع زيلينسكي تردد أن ترامب حاول خلالها كسب نقاط سياسية على حساب منافسه السياسي جو بايدن.

واتُهم ترامب في مجلس النواب بإساءة استخدام سلطته وعرقلة عمل الكونجرس.

ويقول الديمقراطيون إن ترامب ربط تجميد المساعدات العسكرية التي وافق عليها الكونجرس لأوكرانيا بالتحقيق مع بايدن. وتم رفع التجميد لاحقا.

وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات.

مايك بومبيو إجراءات عزل ترامب أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان