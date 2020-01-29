المفوضية الأوروبية: 600 من مواطني الاتحاد الأوروبي يرغبون في العودة من الصين
06:25 م الأربعاء 29 يناير 2020
بروكسل - (د ب أ)
أعلنت المفوضية الأوروبية، أن قرابة 600 من مواطني الاتحاد الأوروبي، يرغبون حاليًا في مغادرة الصين، وطلبوا إعادتهم إلى أوطانهم وسط تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للتعامل مع حالات الطوارئ يانيس لينارتشيتش إن بعض دول الاتحاد الأوروبي لم تبلغ بعد عن عدد مواطنيها الراغبين في مغادرة الصين.
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