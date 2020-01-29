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تحرير 62 من قوات الأمن كانوا محتجزين لدى طالبان

11:43 ص الأربعاء 29 يناير 2020
تحرير 62 من قوات الأمن كانوا محتجزين لدى طالبان

حركه طالبان - ارشيفية

كابول- (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الأربعاء أن قوات خاصة (كوماندوز) أفغانية تمكنت من تحرير 62 من قوت الأمن كانوا محتجزين في سجن تسيطر عليه حركة طالبان في إقليم بادغيس شمال غربي البلاد.

وقال محمد ناصر نزاري، عضو مجلس الإقليم، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه تم تحريرهم خلال عملية ليلية بمنطقة بالا مرغاب.

وأضاف أنه تم نقلهم إلى قاعدة تابعة للجيش الوطني بعد تحريرهم.

ووفقا للوزارة، فإن عددا من مسلحي طالبان قتلوا وأصيبوا خلال العملية، إلى جانب اعتقال خمسة آخرين.

تجدر الإشارة إلى أن مسلحي طالبان يسيطرون تقريبا على كل منطقة بالا مرغاب، باستثناء قاعدة عسكرية يتم رفدها بالإمدادات عن طريق الجو.

حركة طالبان وزارة الدفاع الأفغانية كوماندوز كابول

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