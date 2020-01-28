اغتيال إعلامي عراقي في بغداد

محمد حسين علوان، الإعلامي العراقي

بغداد- (د ب أ ):

اغتال ملثمون مجهولون صباح اليوم الثلاثاء الدكتور محمد حسين علوان، الإعلامي العراقي وعضو هيئة التدريس بالجامعة المستنصرية، أمام منزله شرقي بغداد.

وقال شهود عيان إن ملثمين مجهولين أطلقوا الرصاص صوب الدكتور محمد حسين علوان أمام منزله في حي البنوك شرقي بغداد وأردوه قتيلا في الحال ولاذوا بالفرار.

ويعمل علوان أستاذا بكلية التربية بالجامعة المستنصرية ببغداد وهو عضو في نقابة الصحفيين العراقيين ومقدم برامج تلفزيونية سابق.