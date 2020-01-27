إيران: صفقة القرن سوف تولد ميتة

طهران - (د ب أ)

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عبر تغريدة له بموقع "تويتر" اليوم الاثنين، أن صفقة القرن سوف تولد ميتة.

وأضاف في تغريدته، "إن ادعياء الديمقراطية ينبغي لهم بدل صفقة القرن التي ستولد ميتة، الاحتكام الى الحلّ الديمقراطي الذي طرح من جانب آية الله العظمى الخامنئي، أي الاستفتاء الذي يضم جميع الفلسطينيين بمن فيهم المسلمون واليهود والمسيحيون، لتقرير مستقبلهم"،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اعلن اليوم الاثنين انه سوف يتم الإعلان غدا الثلاثاء عن خطة سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين،يطلق عليها"صفقة القرن".

من جانبه ،رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قد وصف في وقت سابق من اليوم الاثنين صفقة القرن الأمريكية المرتقب طرحها بأنها "مؤامرة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية".

وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم الاثنين، التمسك بحل الدولتين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأنه بدون ذلك لن نقبل أي صفقة من أية جهة في العالم.