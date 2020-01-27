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البنتاجون يلعن تحطم طائرة عسكرية أمريكية في أفغانستان

09:09 م الإثنين 27 يناير 2020
البنتاجون يلعن تحطم طائرة عسكرية أمريكية في أفغانستان

البنتاجون

واشنطن - (د ب أ)

أعلن رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية ديفيد جولدفين، تحطم طائرة عسكرية أمريكية، اليوم الاثنين في أفغانستان، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، قال إنه "على علم بالوضع" لكنه "ليس لديه أي معلومات إضافية للكشف عنها في هذا الوقت".

وأضاف إسبر عقب اجتماع مع نظيرته الفرنسية فلورانس بارلي في العاصمة الأمريكية واشنطن في ساعة الظهيرة (1700 بتوقيت جرينتش) :" بمجرد اتضاح الأمر، ومعرفتنا المزيد عنه، سنقوم بإطلاع وسائل الإعلام".

وذكر الموقع الإخباري المختص بشؤون الدفاع (مليتري دوت كوم) أن الطائرة التي تحطمت هي من طراز (إير فورس إي 11 أيه) القتالية، مشيرا إلى أنه لم يتضح بعد مصير أفراد الطاقم.

وكان المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية ذبيح الله مجاهد قال إن الحركةأسقطت اليوم طائرة تجسس أمريكية جنوب شرقي البلاد، ما أسفر عن مقتل عدد من ضباط الاستخبارات الأمريكية.

وأضاف مجاهد أن الطائرة الأمريكية كانت في مهمة تجسس في المنطقة حينما تم إسقاطها، مشيرا إلى مقتل جميع أفراد الطاقم.

البنتاجون أفغانستان ديفيد جولدفين

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