تقرير: سقوط عدد من المصابين في قصف السفارة الأمريكية في بغداد

بغداد - (د ب أ):

أفاد مصدر أمني عراقي، مساء الأحد، أن عددا من الاشخاص أصيبوا جراء القصف الذي استهدف المنطقة الخضراء ومبنى السفارة الامريكية في بغداد، مشيرا إلى أن المروحيات تعمل على إجلاء الموجودين داخل السفارة.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن القصف الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء والسفارة الأمريكية في بغداد أسفر عن اصابة ثلاثة أشخاص على الأقل، مبينا أنه لم تعرف جنسياتهم حتى الآن.

وأوضح المصدر، أن طائرات مروحية تعمل على إجلاء بعض الموجودين داخل السفارة، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة فضلا عن قطع الطرق المؤدية إلى مبنى السفارة.

ولم يصدرعلى الفور أي تعليق من مسؤولي السفارة الأمريكية.

يذكر ان خمسة صواريخ كاتيوشا سقطت مساء الاحد، على المنطقة الخضراء "بدون خسائر"، بحسب ما أعلنته خلية الاعلام الامني، فيما أكد مصدر أمني ان أحد الصواريخ أصاب مبنى السفارة الأمريكية.