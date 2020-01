فيديو - مرضى الكورونا يفترشون أراضي مستشفيات ووهان في الصين

كتب - محمد صفوت

تكدس المئات من الصينين داخل مستشفيات إقليم ووهان الصيني، موطن الفيروس القاتل "كورونا الجديد"، وذلك وسط استمرار حالات الإصابة بالمرض.

وكشف مقطع فيديو نشرته صحيفة "بيزنس إنسيدر" لإحدى مستشفيات الإقليم، والتي أعلنت سابقًا عن أول حالة وفاة وإصابة بالفيروس الجديد قبل تعريفه بـ"كورونا"، عن ازدحام المواطنين داخل المستشفى للتأكد من عدم إصابتهم بالمرض.

A weibo video posted by a person claiming to be a nurse in #Wuhan Red Cross Hospital. She said medical workers and patients were stuck with three deceased in a packed hospital corridor. No one is here to take care of the bodies. #WuhanPneumonia pic.twitter.com/MKumfLDPki — Thomas Yau (@Tominmedill) January 24, 2020

وبحسب المنتج الصيني، توماس ياو، الذي نشر الفيديو على حسابه، فإن الممرضات نشروا هذا المقطع عبر موقع التواصل الصيني "ويبو" من مستشفى الصليب الأحمر في ووهان، الذي أعاد نشر الفيديو، وتابع عبر موقع التغريدات الصغيرة "تويتر": "تقول إحدى الممرضات في المقطع إن العاملين في المجال الطبي والمرضى عالقون في ممر المستشفى المزدحم. لا يوجد أحد هنا لرعاية المرضى".

وكانت الصين أعلنت ارتفاعًا في عدد ضحايا الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد إلى 56 حالة وفاة و1975 حالة إصابة مؤكدة، بينها 234 في حالة حرجة، حتى نهاية السبت، مع وصوله إلى 14 دولة منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية في 31 ديسمبر الماضي.

وأفادت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، الأحد، بأنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 688 حالة إصابة جديدة مؤكدة، و1309 حالات جديدة يُشتبه بإصابتها و15 حالة وفاة جراء المرض (13 حالة وفاة في هوبي، وحالة واحدة في شانجهاي، وثانية في مُقاطعة خنان)، حسبما أفادت وكالة أنباء شينخوا.

i am so speechless,just look at the crowd... it only takes one real patient of #WuhanCoronavirus to doom everyone else on the site!#Wuhan #WuhanPneumonia #WuhanOutbreak pic.twitter.com/eivOno6Soh — 巴丢草 Badiucao (@badiucao) January 23, 2020

وحدد أخصائيين صينيين، المصدر الأكثر ترجيحا لفيروس "كورونا" الجديد، الذي أودى بحياة عشرات الأشخاص منذ ظهوره، أواخر السنة الماضية، في مقاطعهة ووهان الصينية.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام صينية، اليوم الأحد، أن الفيروس 2019-nCoV تم العثور عليه في عينات مأخوذة من سوق "هوانان" للمأكولات البحرية، والتي تباع فيها حيوانات برية أيضا.

وأشارت الوكالة، إلى أن 22 من أصل 585 عينة مأخوذة من سوق "هوانان" جرى العثور فيها على الحوامض النووية التابعة لفيروس "كورونا" الجديد، وأن الأخصائيين تمكنوا من فرز الفيروس من عينات البيئة، الأمر الذي يدل على أن الحيوانات البرية التي كانت التجارة بها جارية في السوق المذكورة هي التي كانت مصدرا للفيروس.

Retweet The Truth#china #Wuhan #Coronavirus pic.twitter.com/mMZtmhGUkl — Terrence Daniels (Captain Planet) (@Terrence_STR) January 24, 2020

وأكدت السلطات الصينية، في وقت سابق، تفشي نوع جديد وغامض من فيروس "كورونا"، منذ أواخر ديسمبر العام الماضي، أطلق عليه اسم "2019-nCoV" ويتسبب بمرض الالتهاب الرئوي، فيما سجل في البلاد ما يزيد عن ألفي حالة للإصابة بينها 57 وفاة.

وإضافة إلى الصين، تم تسجيل حالات إصابة مؤكدة في دول أخرى عدة، بينها تايلاند، واليابان، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة.