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رئيس البرلمان العراقي: قصف السفارة الأمريكية يضعف بلادنا

11:28 م الأحد 26 يناير 2020
رئيس البرلمان العراقي: قصف السفارة الأمريكية يضعف بلادنا

رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي

بغداد - (د ب ا )

قال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، مساء اليوم الأحد، إن القصف الصاروخي المتكرر الذي تتعرض له السفارة الأمريكية في بغداد أمرٌ مرفوض وتصرف يسيء لسمعة العراق ويضعف الدولة ويمس بسيادتها، وأنه عمل يتنافى مع الأعراف والاتفاقيات الدولية.

وأضاف الحلبوسي في بيان صحفي إن استمرار هذه الاعتداءات من دون رادع يضر بالمصالح العليا للعراق وبعلاقاته الدبلوماسية مع أصدقائه، وتحمِّله تداعيات خطيرة لا بدَّ من تجنبها في هذه الظروف، مشددًا على رفضه بأن يكون العراق طرفا في أي صراع أو ساحة لتصفية الحسابات الدولية.

وأوضح "أي اعتداء على أية ممثلية أجنبية يعد اعتداء على كيان الدولة العراقية وهيبتها، وعلى الأجهزة الأمنية أن تأخذ دورها بملاحقة الخارجين عن القانون والكشف عن الجهات التي تقوم بهذه الاعتداءات، وعلى الحكومة الالتزام بتعهداتها القانونية في حماية مقار البعثات الدبلوماسية.

وقال الحلبوسي إن هذه الحوادث وأمثالها أعمال مستنكرة و تسيء للدولة العراقية.

كان مصدر أمني عراقي قد أفاد بأن صاروخا من بين خمسة صواريخ سقطت في المنطقة الخضراء في بغداد مساء اليوم الأحد ،قد أصاب مبنى السفارة الامريكية.

محمد الحلبوسي قصف السفارة الأمريكية بغداد العراق
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