عزل 13 مدينة وبناء مستشفى في 6 أيام.. كيف تتعامل الصين مع فيروس كورونا؟

تُسابق الصين الزمن من أجل احتواء وباء الالتهاب الرئوي الفيروسي الغامض الذي يواصل تفشّيه على نحو مُتسارع مع وصوله إلى 14 دولة حتى الآن، في الوقت الذي أقرّ فيه الرئيس الصيني شي جين بينج بخطورة الوضع مع "ازدياد قوة" كورونا الجديد الذي ما تزال المعلومات المتوافرة لدى السلطات الصحية بالصين بشأنه وبمخاطر تحولاته "محدودة"، حسبما أكّد وزير لجنة الصحة الوطنية بالصين ما شياوي في مؤتمر صحفي، الأحد.

تكمن خطوة "كورونا" الجديد في انتقاله من شخص لآخر أثناء فترة الحضانة التي قد تتراوح من يوم إلى 14 يومًا، أي قبل ظهور أعراضه على المريض. وبحسب الأرقام الرسمية المُعلنة حتى الآن، أودى الفيروس بحياة 56 شخصًا، جميعهم في الصين، فيما أصاب 1975 شخص على مستوى العالم- وهو عدد مُرشّح للزيادة مع وجود ما لا يقل عن 200 حالة حرجة وأكثر من 1300 مُشتبه في إصابتهم.

وبين عزل مدن وفرض قيود على حركة التنقل والسفر، وإلغاء فعاليات كُبرى خلال احتفالات العام الصيني الجديد الذي بدأ يوم الجمعة ولمدة 7 أيام، ومحاولة إيجاد علاج لـ "كورونا" الجديد، وبناء مستشفيات لعلاج المُصابين.. يستعرض"مصراوي" في التقرير التالي جهودالحكومة الصينية لاحتواء أزمة تفشي الفيروس الغامض:

في خطوة غير مسبوقة لكبح جِماح "كورونا" داخل الصين، عزلت السلطات 13 مدينة في محيط مركز انتشار الفيروس تضم أكثر من 40 مليون شخص، بما في ذلك "ووهان" عاصمة مقاطعة هوباي، البالغ عدد سكانها نحو 11 مليون نسمة والتي انطلق منها الفيروس الغامض من سوق "هونان" لبيع المأكولات البحرية في أواخر ديسمبر الماضي.

وفرضت الحجر الصحي بحكم الأم الواقع على كامل سُكان المدينة الواقعة في وسط الصين، ومنعت الخروج والدخول منها وإليها إلا للضرورة القُصوى، مع إغلاق الطرق السريعة، وألزمت الجميع بارتداء الأقنعة الواقية.

وكذلك أعلنت بلدية المدينة توقف حركة القطارات في هوانجانج- البالغ عدد سكانها 7,5 مليون نسمة على بُعد 70 كيلومترًا إلى شرق ووهان- حتى إشعار آخر. كما علّقت مدينة هوانجشي التي يُقدر تعدادها بمليونيّ نسمة وتقع على بُعد 100 كيلومتر نحو الشرق حركة النقل العام وأغلقت الجسر فوق نهر يانجتسي.

ومنعت مدينة جينجتجو- البالغ عدد سكانها أكثر من 6 ملايين نسمة، مُغادرة سكانها عبر القطارات والسفن والحافلات.

وفي العاصمة الصينية بكين، تقرر إغلاق جزء من سور الصين العظيم أمام الزوار اعتبارًا من أمس السبت، بجانب مواقع رمزية مثل مقابر "مينج"، وإغلاق تبقى ستاد بكين الوطني الذي شُيّد للألعاب الأولمبية عام 2008 في بكين حتى 30 يناير الجاري. كما أغلقت "المدينة المحرمة"- القصر الإمبراطوري القديم- منذ الخميس وحتى إشعار آخر.

وفي شنجهاي، أعلنت مدينة ملاهي "ديزني لاند" إغلاق أبوابها مؤقتًا اعتبارًا من الأحد، وكذلك منافستها "أوشن بارك".

ومن مونتريال، ألغى "سيرك دو سولاي" الكندي عرضا كان مقررا في بكين بناء على طلب السلطات.

بالتوازي، بدأت الصين منذ الخميس في بناء مستشفى لعلاج المُصابين بالفيروس القاتل في مدينة ووهان، لتنتهي منه في غضون 6 أيام قبل أن يدخل الخدمة في 3 فبراير المقبل.

ووفق وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، سيُبنى المستشفى بمنطقة قديان في الضاحية الغربية لمدينة ووهان بمقاطعة هوباي، على مساحة 25 ألف متر مربع، ليتمكن من استيعاب 1000 سرير.

وأظهرت صور جوية نشرتها قبل يومين وكالة أنباء الصين الجديدة على حسابها الرسمي عبر تويتر معدات ميكانيكية تعمل في موقع المستشفى.

