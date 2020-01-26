حظر الصين سفر المجموعات السياحية يوجه صفعة لجهود اليابان

طوكيو (د ب أ)

تهدف اليابان إلى جذب 40 مليون سائح خلال العام الجاريـ، ولكن هذا الهدف يواجه تحديات في أعقاب قرار الصين منع المجموعات السياحية من السفر إلى خارج البلاد، في إطار جهود مضنية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد أن السائحين الصينيين شكلوا حوالي ثلث حجم السياحة الوافدة إلى اليابان خلال عام 2019، وهو العام الذي تضرر فيه نمو السياحة بسبب نزاع بين اليابان وكوريا الجنوبية وسلسلة من الحوادث المتعلقة بظروف الطقس المتطرف.

وبفضل اتخاذ الحكومة اليابانية خطوات لتسهيل عملية إصدار التأشيرات، ارتفع حجم السياحة الوافدة في اليابان بأربعة أمثال تقريبا العام الماضي، مقارنة بعام 2012 ليصل إلى 9ر31 مليون زائر، وهو ما أدى إلى ازدهار قطاعات متعددة بداية من مستحضرات التجميل وحتى السلع الاستهلاكية وأعمال الضيافة.

وأكدت السلطات الصحية في الياباني أمس السبت اكتشاف ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد.