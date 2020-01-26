الصين: 56 حالة وفاة و1975 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد

القاهرة- وكالات:

أعلنت السلطات الصحية في الصين، الأحد، تسجيل 56 حالة وفاة، و1975 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد في عموم البلاد، بينها 234 في حالة حرجة، حتى نهاية أمس السبت.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تم تسجيل 688 حالة إصابة جديدة مؤكدة، و 1309 حالات جديدة يشتبه بإصابتها و15 حالة وفاة جراء المرض (13 حالة وفاة في هوبي وحالة واحدة في شانجهاي وحالة واحدة أخرى في خنان)، حسبما أفادت وكالة أنباء شينخوا.

وبنهاية أمس السبت، أدى تفشي الالتهاب الرئوي إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 56، بينما تعافى 49 شخصا، ولا يزال هناك 2684 مريضا يشتبه بإصابتهم بالفيروس.

وأوضحت اللجنة أنه تم تعقب 23431 من المخالطين عن قرب للمرضى، بينهم 21556 يخضعون للملاحظة الطبية، بينما غادر 325 المستشفيات أمس السبت.

وعلاوة على ذلك، تم تسجيل 10 حالات إصابة مؤكدة في منطقتي هونج كونج وماكاو الإداريتين الخاصتين وتايوان، مع وجود 5 حالات في الأولى وحالتين في الثانية وثلاث حالات في الأخيرة.

وفي خارج الصين، تم تسجيل حالات إصابة مؤكدة في تايلاند (4 حالات بينها حالتان تماثلتا للشفاء)، واليابان (حالتان بينهما حالة تعافت)، وكوريا الجنوبية (3 حالات)، والولايات المتحدة (حالتان)، وفيتنام (حالتان)، وسنغافورة (ثلاث حالات)، وماليزيا (ثلاث حالات)، ونيبال (حالة واحدة)، وفرنسا (ثلاث حالات)، وأستراليا (4 حالات)، وكندا (حالة واحدة).