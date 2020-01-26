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شرطة هونج كونج تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين

06:45 ص الأحد 26 يناير 2020
شرطة هونج كونج تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين

شرطة هونج كونج تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظ

هونج كونج- د ب أ:

أطلقت شرطة هونج كونج الغاز المسيل للدموع لتفريق حشد من المتظاهرين الذين تجمعوا في منطقة مونج كوك التجارية المزدحمة مساء السبت في موقع احتجاج حدث في عام 2016 .

وقالت الشرطة في بيان إن حشدًا كبيرا تشكل و"قام بعض مثيري الشغب بإغلاق الطرق بأشياء متنوعة ومخلفات" وألقوا "أشياء صلبة" على سيارة للشرطة. واستخدم أفراد الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد.

وأوردت وكالة انباء بلومبرج الأمريكية أن المصادمات تأتي في أعقاب إلغاء مظاهرة حاشدة تم التخطيط لها اليوم الأحد للاحتفال بالذكرى السنوية الرابعة لما يسمى بثورة "فيشبول"،التي وقعت احتجاجًا على حملة قمع أطلقت ضد الباعة المتجولين غير المرخصين الذين تسببوا في إصابة العشرات من ضباط الشرطة بجروح.

شرطة هونج كونج الغاز المسيل للدموع تظاهرات

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