السعودية تستعد لإجلاء مواطنيها من ووهان الصينية بعد انتشار "كورونا"

وكالات:

طالبت المملكة العربية السعودية، من مواطنيها في مدينة ووهان الصينية، بالتواصل مع سفارة المملكة والقنصليات في الصين، لإجلائهم من مناطق انتشار فيروس كورونا الجديد، وتقديم المساعدات اللازمة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، اليوم السبت "بالنظر إلى انتشار فايروس كورونا الجديد وحرصًا على سلامة المواطنين السعوديين، تأمل سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الصين الشعبية من المواطنين السعوديين في مقاطعة ووهان سرعة التواصل مع الهيئات الدبلوماسية، وذلك لإجلائهم من مناطق انتشار فيروس كورونا الجديد وتقديم المساعدة اللازمة".

وأعلنت الصين، وفاة 41 شخصًا مصابًا بالفيروس المستحدث، وإصابة أكثر ما يزيد عن 1000 آخرين، في مدينة ووهان، وعدة مدن أخرى.

وتفشى الفيروس الجديد في تايلاند وفيتنام وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان ونيبال وفرنسا والولايات المتحدة وأستراليا.

ويعتقد مسؤولو الصحة أن الفيروس بدأ أصلا في سوق في ووهان يتم فيها الاتجار بالحيوانات البرية بشكل غير قانوني.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا الجديد يمثل "حالة طوارئ في الصين" لكنها أحجمت عن إعلانه مثار قلق دولي، ولكن الفيروس واصل الانتشار عالميا.