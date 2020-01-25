ماليزيا تعلن اكتشاف أول حالات إصابة بفيروس "كورونا"

كوالالمبور - (د ب أ):

أعلنت ماليزيا اليوم السبت، اكتشاف أول حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد.

ونقلت وكالة (بلومبرج) للأنباء عن وزير الصحة الماليزي ذو الكفلي أحمد قوله في مؤتمر صحفي بالعاصمة كوالالمبور اليوم السبت، إن امرأة وحفيديها- وهم صينيون من إقليم ووهان- وصلوا إلى ماليزيا قادمين من سنغافورة.

وأشار الوزير إلى أن المرأة وحفيديها أقارب لرجل ونجله كشفت الاختبارات الطبية إصابتهما بالفيروس في سنغافورة.

وأبلغت السلطات الصحية، في سنغافورة ماليزيا أن الأسرة دخلت إلى البلاد.

وأوضح وزير الصحة الماليزي، إن الحالات الثلاث المصابة بالفيروس في ماليزيا حالتهم مستقرة ولديهم أعراض السعال وتم عزلهم، كما أجريت اختبارات طبية على 5 آخرين كانوا مسافرين معهم وجاءت نتائج الإصابة بالفيروس سلبية.

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