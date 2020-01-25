ظهور أول حالة في أوروبا واحتياطات بمصر.. كورونا يصيب العالم بالفزع

كتب - محمد عطايا:

انتشر فيروس كورونا الجديد، بشكل كبير وعلى نطاق واسع حول العالم، بعدما انتقل من مدينة ووهان الصينية، إلى نقاط كثيرة، وتسبب في وفاة العشرات، وإصابة المئات.

وأغلقت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، أكثر من عشر مدن واقعة في محيط مركز فيروس كورونا المستجد الذي ارتفعت حصيلته مجددًا عقب امتناع منظمة الصحة العالمية إعلان حالة طوارئ صحية دولية.

وارتفع عدد الوفيّات جرّاء الوباء الفيروسي ّ في الصين إلى 26 شخصًا من أصل 830 إصابة، بعد أن ظهر هذا المرض الغامض في ديسمبر في سوق لبيع ثمار البحر بالجملة في مدينة ووهان في وسط الصين.

ومن أصل 830 حالة، تُعتبر 177 حالة على أنها خطيرة بحسب اللجنة، فيما "شُفي" 34 شخصاً وغادروا المستشفى. ويخضع للفحوص أكثر من ألف شخص يُشتبه في إصابتهم.

وسجلت الصين واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وتايوان وماكاو وهونج كونج والولايات المتحدة وفرنسا وسنغافورة وفيتنام، تسجيل حالات مصابة بالفيروس الجديد.

واستدعت الحكومة الصينية، 40 طبيبًا عسكريًا؛ لمواجهة تفشي فيروس "كورونا الجديد".

وذكر تقرير إعلامي أن 40 طبيبًا عسكرياً بدأوا العمل في وحدة العناية المركزية التابعة لمستشفى الأمراض الرئوية في المدينة الواقعة وسط البلاد.

ولفتت القناة إلى أن التقارير المحلية الصينية أوضحت أن الضباط الأربعين مجرد فرقة دعم أولي، ومن المقرر إرسال المزيد من الأطباء العسكريين من المستشفى العام لجيش التحرير الشعبي في بكين خلال الأيام المقبلة.

الفيروس يصل أوروبا واحتياطات بمصر

وصل الفيروس الجديد أوروبا، بعدما أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية، آنيز بوزين، تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا الجديد، وهي الأولى في أوروبا.

وأضافت بوزين، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، أنه من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الإصابات.

فيما أعلن مسؤولو منافذ الدخول المختلفة بالبحر الأحمر (الجوية، البحرية، البرية) من مطارات وموانئ بالتنسبق مع إدارات الحجر الصحي اتخاذ عدة إجراءات احترازية ضمن خطة وزارة الصحة لمواجهة أي خطر لانتقال فيروس كورونا من خلال الركاب القادمين، بالإضافة إلى متابعة القرار السابق بإلزام جميع مشغلي وملاك عبارات وسفن نقل الركاب والمعتمرين الذين يعملون بموانئ الهيئة والموانئ السعودية بتخصيص طبيب على متن كل عبارة وإنشاء عيادة طبية وتزويدها بالأدوية والمستلزمات الطبية لإجراء الكشف الطبي ومتابعة حالة الركاب والمعتمرين العائدين خلال الرحلة البحرية من ميناء الإبحار حتى ميناء الوصول.

وتلقت مديرية الصحة بالبحر الأحمر تعليمات من قطاع الطب الوقائي لتنشيط إجراءات ترصد أمراض الجهاز التنفسي الحادة، ورفع الوعي ومناظرة جميع المسافرين القادمين من المناطق التي ظهر بها المرض، واستعمال العزل الفوري لأي حالة يشتبه إصابتها بالمرض، كما تم تعميم منشور على جميع المنشآت الصحية يتضمن تعريف الحالات والتعامل معها، والإجراءات الوقائية لمقدمي الخدمات الطبية.

وطالبت وزارة الصحة المصرية في بيان رسمي حمل عنوان "هام للغاية"، بضرورة التقصي عن التاريخ المرضي لأي حالة تعاني من أعراض شبيهة لمرض الكورونا المستجد، أو أعراض تنفسية يكون لها تاريخ سفر إلى الصين وخصوصًا إلى ووهان بمقاطعة هوبي الصينية.

وتضمن المنشور تنشيط إجراءات ترصد أمراض الجهاز التنفسي الحادة، ورفع الوعي ومناظرة جميع المسافرين القادمين من المناطق التي ظهر بها المرض، واستعمال العزل الفوري لأي حالة يشتبه إصابتها بالمرض، كما تم تعميم منشور على جميع المنشآت الصحية يتضمن تعريف الحالات والتعامل معها، والإجراءات الوقائية لمقدمي الخدمات الطبية.

سحب الدبلوماسيين

وسحبت الولايات المتحدة موظفي قنصيلتها وأفراد أسرهم من مدينة ووهان الصينية، مع انتشار فيروس كورونا الجديد بها.

وأصدرت السلطات الأمريكية أمرا بذلك بسبب الانتشار السريع للفيروس الجديد، والمشاكل اللوجستية الناجمة عن إغلاق شبكة الطرق العامة، و"اكتظاظ المستشفيات" بالمدينة بالمرضى، وفقا لما ذكره متحدث باسم السفارة الأمريكية فى بكين.

وطالبت السلطات الروسية مواطنيها، اليوم الجمعة، بتجنب السفر إلى الصين إلا في حالات الضرورة، والحذر لتفادي الإصابة بفيروس كورونا الجديد الذي أعلنت السلطات الصينية ظهوره في البلاد.

وقالت الهيئة الاتحادية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان ("روسبوتريبنادزور") في بيان: "ننصح السياح من روسيا بتوخي الحذر في الصين بسبب فيروس كورونا الجديد"، الذي تم رصده لأول مرة في (مدينة) ووهان" الصينية.

وتتمثل أعراض مرض كورونا في ارتفاع درجة الحرارة وصعوبة في التنفس والتهاب الحلق، لافتا إلى أنه يصيب كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والذين يعانون من نقص المناعة.