تركيا تعلن ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 14 شخصًا

وكالات:

أعلنت سلطة إدارة الطوارئ في تركيا، ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب شرق البلاد، بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، إلى 14 شخصًا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويرتز.

أعلنت مراكز رصد الزلازل، أن هزة أرضية تتراوح قوته من 6.7 إلى 7 درجات، مساء اليوم الجمعة، ضربت شرق تركيا، وسط أنباء عن هزات أرضية في كل من العراق وسوريا.

وذكرت فضائية العربية، انهيار 4 مبانٍ في شرق تركيا، جراء الهزات الارتدادية للزلزال.

فيما أكد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن الزلزال وقع في المناطق الشرقية من تركيا، وعلى عمق 10 كيلومترات.