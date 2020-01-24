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تركيا تعلن ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 14 شخصًا

11:37 م الجمعة 24 يناير 2020
تركيا تعلن ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 14 شخصًا

آثار الزلزال

وكالات:

أعلنت سلطة إدارة الطوارئ في تركيا، ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب شرق البلاد، بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، إلى 14 شخصًا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويرتز.

أعلنت مراكز رصد الزلازل، أن هزة أرضية تتراوح قوته من 6.7 إلى 7 درجات، مساء اليوم الجمعة، ضربت شرق تركيا، وسط أنباء عن هزات أرضية في كل من العراق وسوريا.

وذكرت فضائية العربية، انهيار 4 مبانٍ في شرق تركيا، جراء الهزات الارتدادية للزلزال.

فيما أكد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن الزلزال وقع في المناطق الشرقية من تركيا، وعلى عمق 10 كيلومترات.

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