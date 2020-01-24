تركيا تعلن ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 14 شخصًا
وكالات:
أعلنت سلطة إدارة الطوارئ في تركيا، ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب شرق البلاد، بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، إلى 14 شخصًا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويرتز.
أعلنت مراكز رصد الزلازل، أن هزة أرضية تتراوح قوته من 6.7 إلى 7 درجات، مساء اليوم الجمعة، ضربت شرق تركيا، وسط أنباء عن هزات أرضية في كل من العراق وسوريا.
وذكرت فضائية العربية، انهيار 4 مبانٍ في شرق تركيا، جراء الهزات الارتدادية للزلزال.
فيما أكد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن الزلزال وقع في المناطق الشرقية من تركيا، وعلى عمق 10 كيلومترات.
الخبر التالى:الجيش السوداني يؤكد عودة الأحوال إلى طبيعتها في آبيي
-
629
-
273
-
212
-
209
-
129
-
126
-
115
-
110
-
108
-
108
-
104
-
84
-
70
-
68