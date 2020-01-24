سوريا.. زلزال بقوة 6.9 درجات قرب الحدود السورية التركية

وكالات:

أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل في دمشق رصد هزة أرضية بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر بالقرب من الحدود السورية التركية شعر بها سكان معظم المدن السورية.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع ذلك ذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أن زلزالا تتراوح قوته من 6.7 إلى 7 درجات ضرب شرق تركيا، وتسبب في مصرع 4 أشخاص، وإصابة آخرين.