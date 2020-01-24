رويترز: زلزال شدته بين 6.5 و7 درجات يضرب شرق تركيا

وكالات:

أفادت وكالة رويترز، نقلًا عن مركز لرصد الزلازل، وقوع هزة أرضية شرق تركيا، بلغت شدته بين 6.5 و7 درجات.

ولم تبلغ الوكالة بعد عن وجود إصابات أو أي أضرار في الزلزال الذي ضرب شرق تركيا.