رويترز: زلزال شدته بين 6.5 و7 درجات يضرب شرق تركيا
08:42 م الجمعة 24 يناير 2020
وكالات:
أفادت وكالة رويترز، نقلًا عن مركز لرصد الزلازل، وقوع هزة أرضية شرق تركيا، بلغت شدته بين 6.5 و7 درجات.
ولم تبلغ الوكالة بعد عن وجود إصابات أو أي أضرار في الزلزال الذي ضرب شرق تركيا.
الخبر التالى:مصرع شخص واحد على الأقل في زلزال ضرب تركيا
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