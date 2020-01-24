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طبيب: ألمانيا مجهزة جيدا للتعامل مع فيروس كورونا ولا حالات بها حتى الآن

05:05 م الجمعة 24 يناير 2020
طبيب: ألمانيا مجهزة جيدا للتعامل مع فيروس كورونا ولا حالات بها حتى الآن

علم ألمانيا

فورتسبورج- (د ب أ):

ذكر رئيس قسم طب المناطق الحارة في مستشفى "ميديكال ميشن" في فورتسبورج أن ألمانيا جاهزة جيدا للتعامل مع السلالة الجديدة من فيروس كورونا الذي أصيب به المئات في الصين.

واتصل بالمستشفى العديد من الأشخاص الذين يخشون الإصابة بالفيروس.

وقال الطبيب أوجست شتيتش لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "المئات من الأشخاص القلقين أو ربما الآلاف" في ألمانيا معظمهم من المسافرين العائدين إلى بلادهم. وفي معظم الحالات، يمكن استبعاد الإصابة بفيروس كورونا بناء على معلومات مثل مدة الرحلة وفترة حضانة المرض.

وقال شتيتش، الذي يشغل أيضا منصب رئيس معهد "ميديكال ميشن" في فورتسبورج: "لكن الخوف موجود".

وأوضح الطبيب أن الانتشار السريع للأمراض المعدية، هو الثمن الذي يتم دفعه بسبب أنماط الحياة الحديثة والعولمة. وقال إن انتشار الفيروس ليس بالأمر غير الاعتيادي، ولكن يجب التعامل معه بطريقة احترافية.

ألمانيا مستشفى ميديكال ميشن فيروس كورونا الصين

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