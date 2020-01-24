سنغافورة تتابع حالتي إصابة بفيروس كورونا لم يسبق لهما السفر إلى الصين

سنغافورة - (د ب أ):

ذكر مسؤولون في وزارة الصحة بسنغافورة في بيان إعلامي أن البلاد تتابع حالتين يشتبه بإصابتهما بفيروس كورونا وأشاروا إلى أن الحالتين لم يسبق لهما السفر إلى الصين.

واتصل المريضان بأول مصاب بالفيروس في البلاد وكانا في منتجع "شنجريلاز راسا سينتوسا" الصحي. ورفضت وزارة الصحة الإفصاح عما إذا كانا من بين موظفي الفندق، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وقال فيرنون لي مدير قطاع الأمراض المعدية بوزارة الصحة في بيان إن سنغافورة أكدت إصابة حالتين إضافيتين بسلالة جديدة من فيروس كورونا، بما يرفع عدد المرضى إلى ثلاث حالات في البلاد.

وتبلغ إحدى الحالتين من العمر، 53 عامًا، وهي مقيمة بمدينة ووهان الصينية ووصلت من المدينة إلى سنغافورة في 21 يناير، ثم ذهبت إلى مستشفى "رافيلز" في اليوم التالي، واثتبتت الاختبارات إصابتها بالمرض في 23 يناير.

أما المريض الثاني، 37 عامًا، فهو مقيم بمدينة ووهان أيضا وهو ابن أول شخص تبينت إصابته بالفيروس في سنغافورة. وعاد من إقليم جوانجشتو إلى سنغافورة في 20 يناير.

وارتفع إجمالي الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا في سنغافورة إلى 28 حالة. وتم استبعاد إصابة 13 منهم بالفيروس، بينما تم تأكيد إصابة ثلاثة حالات.

وفرضت السلطات الصينية حظرا للسفر على ملايين الأشخاص، وذلك في الوقت الذي سجلت فيه سنغافورة أول حالة إصابة بالفيروس.