فخفاخ يستعرض منهجية مفاوضات تشكيل الحكومة التونسية

تونس- (د ب ا):

قال رئيس الحكومة المكلف الياس فخفاخ، اليوم الجمعة، إن تشكيل الحكومة الجديدة في تونس سيكون مع الأطراف السياسية التي دعمت فوز الرئيس قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية في الدور الثاني.

وأوضح فخفاخ في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، خصص لعرض منهجية عمله في المفاوضات، إنها ستكون على قاعدة الأطراف السياسية التي التقت في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية والمنحازة للقيم التي جسدها الرئيس قيس سعيد.

وتابع أيضا أنها (المفاوضات )ستكون على قاعدة رغبة الناس في التغيير والاصلاح.

كان الرئيس قيس سعيد قد كلف يوم الاثنين الماضي الفخفاخ بتشكيل حكومة جديدة.