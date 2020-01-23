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السعودية تنفي رسميا تسجيل إصابات بفيروس كورونا على أراضيها

07:26 م الخميس 23 يناير 2020
السعودية تنفي رسميا تسجيل إصابات بفيروس كورونا على أراضيها

وزارة الصحة السعودية

وكالات:

نفت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، وجود حالات إصابة بفيروس "كورونا" على أراضيها، بحسب قناة العربية.

وكانت الخارجية الهندية أعلنت صباح اليوم عن إصابة ممرضة هندية تعمل بالمملكة بالفيروس الذي انتشر مؤخرا في الصين وعدد من الدول.

تسبب الفيروس منذ ظهوره بمدينة ووهان الصينية في 31 ديسمبر الماضي في وفاة 17 شخصًا، جميعهم في أنحاء الصين، فيما أصاب بحسب الأرقام الرسمية المُعلنة 571 آخرين؛ بينهم حالات في اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند والولايات المتحدة وماكاو وهونج كونج وتايوان.

فيروس كورونا السعودية

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