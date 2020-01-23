محطة تليفزيونية: إصابة ممرضة هندية في مستشفى سعودي بكورونا

كتبت- رنا أسامة:

أعلنت السلطات الهندية إصابة ممرضة من ولاية كيرلا تعمل بمستشفى بالمملكة العربية السعودية بفيروس كورونا الجديد القاتل، وذلك بعد فحص بعد 100 ممرضة هندية بالمستشفى.

وأوضح وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية فيلامفيل مريدالهاران، الخميس، أن الممرضة تخضع للعلاج في مستشفى عسير بالسعودية، مُشيرًا إلى أنها "تتماثل للشفاء بشكل جيد"، حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية.

وقال رئيس وزراء كيرالا الهندية بيناراي فيجايان: "يجب أن يُنظر إلى تفشي فيروس كورونا بين الممرضات بمستشفى الحياة الوطني في المملكة على محمل الجد، وينبغي اتخاذ الإجراءات اللازمة".

كما طلب رئيس وزراء كيرلا من وزارة الخارجية الهندية التواصل مع السلطات السعودية للتأكد من ضمان حصولها على العلاج اللازم.

ولم تؤكد حكومة كيرلا رسميًا بعد عدد المصابين بالفيروس أو المُشتبه في إصابتهم به من الممرضات الهنديات العاملات في المستشفى السعودي.

ولم تُعلق السلطات السعودية على الأمر إلى الآن.

وتسبب الفيروس منذ ظهوره بمدينة ووهان الصينية في 31 ديسمبر الماضي في وفاة 17 شخصًا، جميعهم في أنحاء الصين، فيما أصاب بحسب الأرقام الرسمية المُعلنة 571 آخرين؛ بينهم حالات في اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند والولايات المتحدة وماكاو وهونج كونج وتايوان.