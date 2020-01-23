وزير الخارجية يغادر الجزائر بعد مشاركته في اجتماع دول الجوار الليبي

الجزائر - أ ش أ

غادر وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، الجزائر العاصمة، عقب مشاركته في اجتماع دول الجوار الليبي الذي عقد صباح اليوم بقصر المؤتمرات، بمشاركة وزراء خارجية تونس والسودان وتشاد والنيجر ومالي والجزائر.

وكان في وداع شكري، السفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر، وأعضاء السفارة المصرية بالجزائر ومسؤولو وزارة الخارجية الجزائرية.

ورافق الوزير شكري خلال الزيارة كل من السفير نزيه النجاري نائب مدير شؤون مكتب الوزير والسفير محمد ثروت سليم نائب مساعد الوزير لشؤون ليبيا.

وناقش الاجتماع الذي عقد بقصر المؤتمرات بالجزائر العاصمة المستجدات على الساحة الليبية، خاصة عقب مؤتمر برلين الذي عقد يوم الأحد الماضي.