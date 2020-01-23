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وزير الخارجية الألماني: الحل السياسي هو المخرج الحكيم للأزمة الليبية

01:15 م الخميس 23 يناير 2020
وزير الخارجية الألماني: الحل السياسي هو المخرج الحكيم للأزمة الليبية

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

الجزائر - (د ب أ):

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس تمسك بلاده بموقفها الداعم للحل السياسي والسلمي للأزمة الليبية.

وقال في كلمة، أمام اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي، الذي تستضيفه العاصمة الجزائرية: "هناك العديد من التعقيدات، ونحن واعون بخطورة الوضع في البلاد.. الصراع لا يزال متواصلا، ولن يتوقف إلا بمحاولة تقريب وجهات نظر الفرقاء".

ولفت إلى أن "كل الدول المشاركة في الاجتماع ستسعى لإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية"، معتبرا أن "الحل السياسي" سيكون هو "المخرج الحكيم لليبيا".

وأكد على أهمية اجتماع الجزائر، معتبرا إياه خطوة جديدة بعد قمة برلين نحو حلحلة الصراع الليبي.

وشدد على أن دول الجوار والدول الأفريقية هي "مفتاح حل الأزمة"، داعيا إلى ضرورة الحد من تدفق الأسلحة في المنطقة".

ومن المقرر أن يعقد ماس في وقت لاحق محادثات مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم.

هايكو ماس أحداث ليبيا ليبيا ألمانيا

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