من دافوس.. ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي برسوم جمركية

دافوس (سويسرا)- (د ب أ)ك

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات الأمريكية من الاتحاد الأوروبي ما لم يوافق التكتل الأوروبي على إبرام اتفاق تجاري بين الجانبين.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية نُشرت الأربعاء:"من الصعب جدا جدا التعامل مع أوروبا". ويأتي التصريح بعد يوم من لقاء ترامب برئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين.

وشكا ترامب من أن دول الاتحاد الأوروبي تصدّر للولايات المتحدة أكثر بكثير مما تصدر الولايات المتحدة لها، وذلك على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في بلدة دافوس السويسرية.

وقال إنه التزم بضبط النفس مع أوروبا حتى الآن لأنه كان مشغولا بالتوصل لاتفاق تجاري مع الصين أولا.

وأضاف: "انظروا، إذا لم نحصل على شيء، فيتعين علينا التحرك، والتحرك سيكون بفرض رسوم مرتفعة جدا على السيارات وغيرها من الأشياء (الأوروبية) التي تأتي لبلادنا".

إلا أنه أعرب في النهاية عن اعتقاده بأن الاتحاد الأوروبي سيوافق على إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

وقال: "سيتوصلون إلى اتفاق لأنه يتعين عليهم ذلك".

ووصل حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى نحو 1.3 تريليون دولار في عام 2018 .