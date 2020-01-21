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حمدوك: السودان ليس لديه احتياطات من النقد الأجنبي تساعد في حماية الجنيه

10:46 م الثلاثاء 21 يناير 2020
حمدوك: السودان ليس لديه احتياطات من النقد الأجنبي تساعد في حماية الجنيه

الدكتور عبد الله حمدوك

وكالات:

أكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أن السودان ليس لديه احتياطيات من النقد الأجنبي تساعد في حماية الجنيه.

وأضاف حمدوك، في كلمة نقلتها وكالة "رويترز"، أنه جاري العمل على وضع قانون جديد لبنك السودان المركزي، سيتبع مجلس الوزراء.

ويزداد معاناة السودانيين رغم رحيل نظام الرئيس المعزول عمر البشير، باستمرار أزمة ندرة خبز الطعام وارتفاع المستمر في أسعار السلع الضرورية، وانهيار قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار، حيث بلغ سعر الدولار الواحد 96 جنيها بالأسواق السوداء.

عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني السودان النقد الأجنبي

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