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وزير خارجية السعودية يستعرض مع مبعوث أممي تطورات الأوضاع بالعراق

06:11 م الثلاثاء 21 يناير 2020
وزير خارجية السعودية يستعرض مع مبعوث أممي تطورات الأوضاع بالعراق

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

الرياض- دافوس - (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الثلاثاء، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق رئيس البعثة الأممية في العراق جينين هينيس بلاسخارت، تطورات الأوضاع في الساحة العراقية والجهود الدولية المبذولة حيالها.

جاء ذلك على هامش مشاركة الأمير فيصل في منتدى دافوس الاقتصادي، في مدينة سويسرا، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

وأشارت (واس) إلى أن الوزير السعودي أكد، خلال اللقاء، أهمية الدور الذي تضطلع به البعثات الأممية، لصالح خدمة أمن واستقرار البلدان العاملة بها.

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فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية السعودية العراق الأمم المتحدة

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