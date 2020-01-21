الشرطة السودانية: 7 قتلى في انفجار قنبلة بالعاصمة الخرطوم

الخرطوم- (أ ش أ):

قُتل 7 أشخاص وأصيب نحو 70 آخرين، بينهم أطفال، جروح بعضهم خطرة، في انفجار قنبلة في مناسبة زواج بمنطقة الشقلة في حي الحاج يوسف ، شرق النيل ، في العاصمة السودانية الخرطوم، مساء الاثنين.

وذكرت الشرطة السودانية في بيان، أن قنبلة انفجرت داخل سرادق يقام فيه مناسبة زواج، في منطقة الشقلة بالخرطوم، ما تسبب في سقوط الضحايا.

وتلقت الشرطة بلاغًا بالحادث، وتفقد موقعه أعضاء في النيابة وقيادات شرطة، ونقل المصابين للمستشفى، وشرعت الجهات المختصة التحقيق في الحادث.