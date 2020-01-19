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رويترز: مسودة مؤتمر برلين تحث على عدم استهداف المنشآت النفطية

12:41 م الأحد 19 يناير 2020
رويترز: مسودة مؤتمر برلين تحث على عدم استهداف المنشآت النفطية

انجيلا ميركل

القاهرة- وكالات:

دعت مسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين المُزمع عقده اليوم الأحد في العاصمة الألمانية، جميع الأطراف للامتناع عن الأعمال العدائية ضد المنشآت النفطية، حسبما أفادت رويترز.

كما تعترف المسودة، بحسب رويترز، بالمؤسسة الوطنية للنفط الليبية في طرابلس باعتبارها الكيان الشرعي الوحيد المسموح له ببيع النفط الليبي. وستجري مناقشة المسودة خلال القمة.

وتأتي الدعوة بعد أن أغلق رجال قبائل متحالفون م قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر كل المرافئ النفطية في شرق ليبيا، وذلك بهدف منع استخدام عائدات النفط لتمويل المقاتلين الأجانب.

وطالب أحد أعضاء مجلس النواب الليبي بإدراج قضية التوزيع العادل لعوائد النفط على جدول أعمال مؤتمر برلين.

وتتضمن مسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين، 6 بنود تحدد مسارات دعم ليبيا، تشمل إصلاحات في مجالي الاقتصاد والأمن، إلى جانب وقف إطلاق النار وتطبيق حظر توريد الأسلحة، وإلزام ممثلي أكثر من 10 دول مدعوة بالعودة إلى العملية السياسية في ليبيا والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة، السبت.

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