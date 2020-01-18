سفير كولومبيا لدي واشنطن يستقيل بعد انتقاد وزارة الخارجية الأمريكية

بوجوتا - (د ب أ):

استقال سفير كولومبيا لدي واشنطن فرانسيسكو سانتوس الجمعة بعد شهرين من نشر تسجيل انتقد فيه وزارة الخارجية الأمريكية.

وأعلن سانتوس استقالته في خطاب للرئيس ايفان دوكي أشاد فيه بالإنجازات الدبلوماسية الكولومبية في واشنطن.

وقال أيضا إن الوقت قد حان بالنسبة له لكي "يستعيد إمكانية التعبير بحرية عن أرائه بشأن الظروف المهمة والصعبة التي تواجهها بلادنا".

وقد انكشفت فضيحة في وقت سباق بسبب نشر المحادثة مع المرشحة حينئذ لمنصب وزيرة خارجية كولومبيا كلوديا بلوم، والتي انتقد فيها وزارة الخارجية ووصفها بأنها ضعيفة وعاجزة أمام البيت الأبيض.

وأضاف أن الوزارة "دمرت" و"تبدو كمنظمة غير حكومية".

كما انتقد سانتوس وزير الخارجية الكولومبي آنذاك كارلوس هولمز تروخيو ووزير الدفاع السابق جييرمو بوتيرو.

ودفع نشر التسجيل دوكي إلى استدعاء سانتوس لإجراء محادثات اعتذر بعدها السفير لكل من تروخيو وبوتيرو.