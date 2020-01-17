رويترز: الأمن العراقي يقتل محتجًا ويصيب 25 آخرين

وكالات:

أفادت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مصادر أمنية وطبية، بأن قوات الأمن العراقية قتلت محتجًا واحدا على الأقل، وأصابت 25 آخرين اليوم الجمعة، عندما أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق حشد أغلق جسر السنك في بغداد.

وقالت المصادر الطبية إن المحتج توفي بعد إطلاق قنبلة غاز على رقبته مباشرة.