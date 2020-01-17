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استهداف عجلة محملة بمواد لوجستية تابعة للسفارة الأمريكية في العراق

11:13 ص الجمعة 17 يناير 2020
استهداف عجلة محملة بمواد لوجستية تابعة للسفارة الأمريكية في العراق

السفارة الأمريكية في العراق

القاهرة- (وكالات):

أفاد مصدر أمني في العراق، اليوم الجمعة، باستهداف عجلة محملة بمواد لوجستية تابعة للسفارة الأمريكية في محافظة المثنى، حسبما نقلت السومرية نيوز.

قال مصدر أمني لـ "السومرية نيوز" إن عبوة صوتية انفجرت على عجلة محملة بمواد لوجستية تابعة إلى السفارة الأمريكية في بغداد لدى مرورها على الطريق الدولي في المثنى، دون وقوع أية أضرار.

وأضاف المصدر أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته.

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