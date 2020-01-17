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موسكو تأسف لرفض واشنطن التعاون مع روسيا حول ليبيا

09:36 ص الجمعة 17 يناير 2020
موسكو تأسف لرفض واشنطن التعاون مع روسيا حول ليبيا

سيرجي ريابكوف

موسكو - (أ ش أ):

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، عن أسف موسكو لرفض واشنطن التعاون حول ليبيا، مشيرا إلى أن كل الاتصالات هي اتصالات لتبادل الآراء فقط.

وقال ريابكوف في تصريح لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية إن: "مواقف موسكو وواشنطن تختلف تمام الاختلاف في جوانب عديدة حول توتر الوضع الليبي، بما في ذلك، حول الأسباب الأساسية لما يحدث".

وأضاف: "نحن لا نرى استعدادا لدى الجانب الأمريكي لتقبل منطقنا والحلول المقترحة بصورة بناءة، وهذا شيء يدعو للأسف، لكننا سنواصل العمل بشكل منهجي لإيصال منطقنا ونهجنا للزملاء الأمريكيين".

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سيرجي ريابكوف روسيا واشنطن ليبيا

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