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موسكو: لا نرى سببًا لتفعيل أوروبا آلية فض المنازعات مع إيران

07:34 م الثلاثاء 14 يناير 2020
موسكو: لا نرى سببًا لتفعيل أوروبا آلية فض المنازعات مع إيران

وزارة الخارجية الروسية

وكالات:

ذكرت وكالة تاس للأنباء، اليوم الثلاثاء، نقلا عن وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو لا ترى سببًا لتفعيل آلية فض المنازعات مع إيران، بموجب المواد الواردة في الاتفاق النووي.

وأكدت الخارجية الروسية، أن تفعيل آلية فض المنزاعات ربما يجعل من المستحيل العودة إلى تنفيذ الاتفاق النووي المبرم مع القوى الدولية في 2015.

وفعلت فرنسا وبريطانيا وألمانيا رسميا الآلية في وقت سابق اليوم، لحمل إيران على تنفيذ الاتفاق الذي يلزمها بالحد من برنامجها النووي.

وزارة الخارجية الروسية إيران موسكو الاتفاق النووي

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