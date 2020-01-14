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"مليونية ضد أمريكا".. مقتدى الصدر يطالب العراقيين بالتظاهر

07:07 م الثلاثاء 14 يناير 2020
"مليونية ضد أمريكا".. مقتدى الصدر يطالب العراقيين بالتظاهر

الزعيم الشيعي مقتدى الصدر

النجف(العراق) - (د ب أ)

دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر العراقيين إلى الخروج بمظاهرة مليونية موحدة تندد بالوجود الأمريكي في العراق وبانتهاكاته.

وقال الصدر في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي/تويتر/-"هبوا ياجند الله وجند الوطن إلى تظاهرة مليونية سلمية موحدة تندد بالوجود الأمريكي وانتهاكاته".

واضاف"اجمعوا أمركم ولاتتوانوا ولنا بعد ذلك وقفات شعبية وسياسية وبرلمانية تحفظ للعراق الكرامة والسيادة".

وشهد العراق دعوات إلى أنهاء الوجود العسكري الأمريكي في البلاد عقب مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني وابو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي في هجوم امريكي في الثالث من الشهر الجاري قرب مطار بغداد.

مقتدى الصدر أمريكا العراق

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