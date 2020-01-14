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إيران تسعى لمقاضاة الولايات المتحدة وترامب في المحكمة الجنائية الدولية

06:09 م الثلاثاء 14 يناير 2020
إيران تسعى لمقاضاة الولايات المتحدة وترامب في المحكمة الجنائية الدولية

علم ايران

طهران - (أ ش أ)

أفادت وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية اليوم /الثلاثاء/ بأن طهران تعمل على تقديم قضية جنائية ضد الجيش الأمريكي والرئيس دونالد ترامب وحكومته في المحكمة الجنائية الدولية ، على خلفية مقتل القائد الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية في بغداد.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي - في تصريحات لتلك الوسائل حول مقتل سليماني نقلتها شبكة (سي إن إن) الأمريكية - "ترامب اعترف بنفسه إصدار الأمر لتنفيذ هذا العمل الجنائي، وهذا أقوى دليل يمكن أن تحصل عليه محكمة" .. مضيفا : "أنه ليس هناك مجال للشك أن العمل العسكري الأمريكي يعد عملا إرهابيا".

وأشار إسماعيلي إلى أنه سيتم التعامل مع القضية من قبل محاكم إيرانية والعراق "حيث وقعت الجريمة" والمحكمة الجنائية الدولية .. موضحا أن العملية قد تأخذ الكثير من الوقت "ولكننا سنتابع هذه القضية حتى النهاية".

يذكر أن سليماني قتل هو ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس وثمانية أشخاص آخرين كانوا برفقتهما في قصف صاروخي أمريكي استهدف سيارتين كانوا يستقلونهما على طريق مطار العاصمة العراقية (بغداد).

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إيران الولايات المتحدة المحكمة الجنائية الدولية دونالد ترامب

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