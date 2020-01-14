غضب في نيجيريا بعد استخدام ابنة الرئيس للطائرة الرئاسية

لاجوس- (د ب أ):

عمت حالة من الغضب الشعبي في نيجيريا، اليوم الثلاثاء، بعد الكشف عن صور فوتوغرافية لابنة الرئيس محمدو بوهاري وهي تستقل طائرة رئاسية لقضاء أعمال خاصة.

وأعرب مواطنون نيجيريون عن غضبهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام التقليدية، بعدما ظهرت صور لابنة الرئيس حنان بوهاري وهي تخرج من طائرة رئاسية في مدينة باوشي بشمال البلاد في وقت سابق هذا الأسبوع للمشاركة في فعالية ثقافية تخص الشركة التي تمتلكها، ووجهوا لها اتهامات بإساءة استغلال أموال الدولة.

وكتب المحامي الحقوقي فيمي فالانا في صحيفة "إندبندنت" المحلية قائلا إن استخدام أسرة الرئيس للطائرات الرئاسية من أجل حضور مناسبات خاصة هو إجراء غير منصوص عليه في أي قانون ساري أو سياسة رسمية.

ونقلت صحيفة "بانش" عن الناشط السياسي إنبيهي إفيونج قوله إن أفعال حنان بوهاري هي إساءة استغلال لمنصب والدها وإهدار لأموال دافعي الضرائب.

وساهمت السيدة الأولى عائشة بوهاري في تأجيج الغضب عندما نشرت على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي مقطع فيديو لابنتها وهي تلوح لمجموعة من الأشخاص من داخل الطائرة الرئاسية.

وغرد أحد مستخدمي تويتر قائلا إن أقل ما يوصف به هذا المقطع هو أنه يفتقر إلى الحساسية.

وذكر مستخدم آخر لموقع تويتر: "لماذا تعمد استفزاز الرأي العام؟".

وقال المتحدث باسم الرئاسة جاربا شيهو لصحيفة "بانش" إن الرئيس كان قد سمح باستخدام الطائرة الرئاسية، ولكن تصريحاته لن تنجح في تخفيف الغضب الشعبي.